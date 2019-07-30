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Голодец возглавила координационный совет по подготовке и проведению ЧМ-2022

Голодец возглавила координационный совет по подготовке и проведению ЧМ-2022
Волейбол / Сборная России 0

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец возглавила координационный совет по подготовке и проведению в России мужского чемпионата мира 2022 года по волейболу. Об этом говорится в распоряжении правительства, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав координационного совета вошли 22 человека.

Выборы страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года прошли в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Россия впервые примет международное первенство по волейболу. В мае стало известно, что матчи турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе. Ещё два города будут названы позднее.

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