Стала известна дата презентации состава питерского «Зенита»

17 августа на Елагином острове в рамках спортивного праздника состоится презентация состава санкт-петербургского «Зенита» сезона-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее стало известно, что в «Зенит» перешёл связующий уфимского «Урала» Дмитрий Ковалёв, блокирующий новоуренгойского «Факела» Иван Яковлев, либеро сургутского «Газпрома-Югра» Евгений Андреев, диагональный новокуйбышевской «Новы» Иван Подребинкин и доигровщик «Газпрома-Югра» Кирилл Урсов.
Также появилась информация, в «Зенит» перейдёт блокирующий сборной России и уфимского «Урала» Игорь Филиппов.
В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» занял четвёртое место в чемпионате России. В полуфинальной серии подопечные Александра Климкина уступили будущему чемпиону — «Кузбассу» (0-2), а в серии за бронзу потерпел поражение от «Факела» (0-2).
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