Мужская сборная Кубы сыграет в Санкт-Петербурге без вернувшихся в команду звёзд

Мужская сборная Кубы на олимпийском отборе в Санкт-Петербурге сыграет без вернувшихся в национальную команду звёзд — Робертланди Симона, Майкла Санчеса и Райдела Иерресуэлло, передаёт корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
По итогам переговоров между федерацией и спортсменами было принято решение, что названные волейболисты сыграют на североамериканском отборочном турнире на Олимпиаду, который пройдёт в январе 2020 года. Куба сыграет там, если не выиграет квалификационный турнир в Санкт-Петербурге.
В олимпийской квалификации, матчи которой пройдут 9-11 августа, также сыграют команды России, Ирана и Мексики.
Заявка сборной России
Связующие: Александр Бутько, Игорь Кобзарь.
Диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев.
Блокирующие: Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев.
Доигровщики: Дмитрий Волков, Фёдор Воронков, Егор Клюка, Антон Семышев.
Либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.
- 1 августа 2019
-
10:22
-
10:13
-
10:03
-
09:27
-
09:18
-
06:51
- 31 июля 2019
-
16:20
-
16:01
-
15:03
-
14:36
-
14:14
-
13:14
-
12:06
-
12:01
-
11:14
-
10:20
-
09:06
- 30 июля 2019
-
16:09
-
15:08
-
14:45
-
13:17
-
12:09
-
11:42
-
11:34
-
11:02
-
10:55
-
10:21
-
10:05
-
10:00
-
09:00
- 29 июля 2019
-
20:33
-
18:08
-
17:05
-
16:03
-
15:01