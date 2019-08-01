Мужская сборная Кубы сыграет в Санкт-Петербурге без вернувшихся в команду звёзд

Мужская сборная Кубы на олимпийском отборе в Санкт-Петербурге сыграет без вернувшихся в национальную команду звёзд — Робертланди Симона, Майкла Санчеса и Райдела Иерресуэлло, передаёт корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.



По итогам переговоров между федерацией и спортсменами было принято решение, что названные волейболисты сыграют на североамериканском отборочном турнире на Олимпиаду, который пройдёт в январе 2020 года. Куба сыграет там, если не выиграет квалификационный турнир в Санкт-Петербурге.

В олимпийской квалификации, матчи которой пройдут 9-11 августа, также сыграют команды России, Ирана и Мексики.

Заявка сборной России

Связующие: Александр Бутько, Игорь Кобзарь.

Диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев.

Блокирующие: Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев.

Доигровщики: Дмитрий Волков, Фёдор Воронков, Егор Клюка, Антон Семышев.

Либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Робертланди Симон и ещё два игрока возвращаются в сборную Кубы