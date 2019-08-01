Михайлов объяснил секрет успеха «Кузбасса», ставшего чемпионом России

Волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов рассказал, за счёт чего кемеровский «Кузбасс» сумел победить команду Владимира Алекно в финале плей-офф Суперлиги.

«У них очень грамотно подобран коллектив. Есть талантливые ребята, чьи лучшие качества используются тренерами. Каждый знает свой маневр и очень дисциплинированно действует на площадке. Не говоря уже про то, что волейболисты кемеровской команды в матчах с нами поймали кураж.

Мы большую часть сезона достаточно качественно играли. В том числе в концовке, когда присутствовали и эмоции, и организация игры, и желание побеждать. Но в конкретных решающих встречах — как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате России — мы не сумели показать цельный волейбол. Хорошо играли лишь отрезками. Наша игра рассыпалась на отдельные куски, чем воспользовались соперники, которые не прощали нам ни малейших ошибок", — цитируют Михайлова «Известия».

Максим также оценил изменения в составе «Зенита» и отметил конкуренцию в чемпионате России.

«Определённые коррективы будут. Всё-таки уходят одни игроки, бывшие ключевыми все эти годы для «Зенита», приходят другие. Но есть и игровая концепция главного тренера. Вряд ли Владимир Романович Алекно будет её слишком масштабно менять. Поэтому только сезон покажет, как мы будем играть, когда все эти факторы сойдутся вместе. В любом случае у всех в клубе есть желание вернуться на вершину и доказать, что неудачи прошлого сезона были случайностью для Казани.



Я думаю, дело в росте уровня национального первенства. Могу сказать за себя, что и в предыдущие сезоны «Зениту» было сложнее становиться первым внутри страны, чем раньше. Я бы не связывал чемпионство «Кузбасса» с какими-то разовыми факторами. Постепенно увеличивается число сильных волейболистов в наших клубах. Приятно, что это происходит за счёт нашей российской молодёжи, которая развивается и уже играет ведущие роли. Поэтому уровень противостояния в Суперлиге стал повышаться. За счёт этого Казани удавалось так долго оставаться на вершине в Европе, четыре раза подряд выиграв Лигу чемпионов, а в позапрошлом году победив ещё и в клубном чемпионате мира», — сказал Михайлов.