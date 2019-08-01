Старцева рассказала о настрое на олимпийскую квалификацию

Капитан сборной России Евгения Старцева поделилась ожиданиями от олимпийской квалификации, которая пройдёт в Калининграде 2-4 августа. Подопечные Вадима Панкова сыграют с командами Мексики, Канады и Южной Кореи.

«Это очень важный старт, готовились к нему весь последний месяц. Нам помогло участие в Кубке губернатора Калининградской области, мы смогли разобрать свои ошибки. Нынешний турнир очень важен, задача у нас поставлена. Всё зависит от нашей игры, и мы будем стараться.



Играть дома — это немного другая ответственность. Но калининградские трибуны оказывают нам отличную поддержку. Я очень рада играть дома», — приводит слова Старцевой ТАСС.

Команда, занявшая первое место, получит путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио.