Стали известны два последних российских города, которые примут ЧМ-2022

Международная федерации волейбола объявила два последних города, которые примут мужской чемпионат мира 2022 года в России. Ими стало Ярославль и Кемерово, сообщает официальный сайт ВФВ.
Ранее стало известно, что игры чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске.
«Кемерово и Ярославль — два города с сильной волейбольной культурой, которые готовы принять эти фантастические соревнования в 2022 году. Спортсменам и болельщикам гарантирован лучший приём в десяти городах во время чемпионата мира. Россия – страна, которая любит волейбол и имеет отличный опыт организации международных спортивных мероприятий, и мы не сомневаемся, что они проведут великолепное соревнование. Проводя чемпионат мира в городах по всей России, болельщики смогут лично насладиться международным волейболом самого высокого класса, обеспечивая большое наследие в стране и окружающем регионе», — сказал президент FIVB Ари Граса.
«Чемпионат мира – прекрасная возможность не только продемонстрировать российское гостеприимство и спортивную организаторскую составляющую, но и привлечь новое поколение любителей волейбола в России. Мы хотим создать незабываемые моменты, которые вдохновят людей в России и во всём мире заниматься нашим прекрасным видом спорта. Мы увидели всплеск интереса к волейболу после того, как Россия выиграла Лигу наций в 2018 и 2019 годах, и мы уже с нетерпением ждём проведения большого события, которое понравится всей волейбольной семье», — отметил глава ВФВ Станислав Шевченко.
Чемпионат мира в России пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года.
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