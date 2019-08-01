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Тренер сборной Южной Кореи: Россия — одна из самых сильных сборных

Тренер сборной Южной Кореи: Россия — одна из самых сильных сборных
Волейбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной Южной Кореи Стефано Лаварини рассказал о настрое команды на матчи олимпийской квалификации, которые пройдут в Калининграде 2-4 августа. Кореянки встретятся с командами Канады, Мексики и России.

«Начали работу два месяца назад, надеемся, что сможем достичь хороших результатов. У нас небольшие проблемы с составом, на сборе в Сербии получили травмы сразу обе пасующих. Выбор Сербии как базы подготовки был обусловлен тем, что местная сборная по стилю игры напоминает российскую. Вторым важным вопросом стала необходимая акклиматизация.

Сборная России является одной из самых сильных команд, особенно в атаке и на блоке. За последние несколько лет очень сильно увеличилась скорость российской сборной», — приводит слова Лаварини ТАСС.

Команда, занявшая первое место по итогам однокругового турнира, получит путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио.

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