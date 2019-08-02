Капитан сборной Канады: мы приехали в Россию за путёвкой на Олимпиаду!

Главный тренер женской сборной Канады Томас Блэк и капитан команды Кайли Ричи поделились ожиданиями от олимпийской квалификации, которая пройдёт в Калининграде 2-4 августа. Соперниками канадок будут команды России, Мексики и Южной Кореи.
«Нас ждут игры с очень сильными соперниками. Тем не менее мы постараемся показать качественную игру и показать всё, на что способны. Будем стараться занять первое место в группе», — приводит слова Блэка официальный сайт ВФВ.
«Мы приехали в Россию с целью выиграть путёвку в Токио! И пусть мы находимся не так высоко в мировом рейтинге, но я считаю, что рейтинг не отражает нашей действительной силы. В нашей команде собраны очень сильные волейболистки. И мы приложим все силы, чтобы уже в Калининграде отобраться на Игры в Токио», — сказала Ричи.
Команда, занявшая первое место, получит путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио.
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