Саммельвуо: меня вдохновляет Грег Попович

Главный тренер мужской сборной России и кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо рассказал, кто из коллег его вдохновляет.

«Баскетбольный тренер Грег Попович из «Сан-Антонио». Читаю и смотрю все его интервью. Организация коллектива, выстраивание отношений с игроками — его стиль работы мне очень нравится. Меня восхищает его подход к спортсменам — с уважением и… натуральным авторитетом. Он каждого игрока убеждает в его уникальной важности и не меняется после побед — остаётся скромным. Стремится не показать, что он самый крутой в мире, а старается стать ещё сильнее. Поповичу не нужно писать про себя в „Твиттер“ или „Фейсбук“, он остаётся самим собой — это и мой тренерский принцип. Когда мы пытаемся строить из себя кого-то другого, окружающие это понимают — и это не работает.



Восхищает философия Этторе Мессины, который возглавил сейчас «Милан», а раньше тренировал ЦСКА — я смотрел их игры. Он, кстати, был вторым тренером у Грега Поповича в «Сан-Антонио». Среди правил Мессины мне больше всего нравится это: думай больше о своём характере, чем о репутации. Репутация — это мнение других о тебе. Характер — то, чем ты являешься.



Как формулировал задачу на Лигу наций? Проверить новых игроков, сделать ротацию. Мы ни разу не говорили о том, что надо выиграть. Вот что я взял от Грега Поповича: не говорить о победах, а работать над тем, чтобы победы были заслуженными, естественными. Внутреннее ощущение, что ты здорово потрудился, гордишься своей работой и достоин победы, важнее, чем заявление в прессе, что ты ставишь задачу выиграть золото. Говорить-то все могут — это самое простое. Дело важнее слова — ключевой принцип Поповича», — цитирует Саммельвуо «VTBRussia».

Мужская сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд.