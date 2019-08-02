Саммельвуо: в России мне везде хорошо

Наставник мужской сборной России и кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо признался, что очень интересуется историей страны, в которой работает, а также рассказал о начале своей тренерской карьеры.



«О, да, я через Интернет — когда есть время — интересуюсь российской историей, историей здешних городов. Ещё в детстве я читал Антона Чехова. В России мне везде хорошо. Про каждый город могу сказать только доброе. В Калининграде очень красиво, с Новосибирском мы неожиданно для всех выиграли Кубок России, Кемерово — суперволейбольный город. Приехав сюда, я купил книги и самостоятельно стал учить русский. Причём делал это с удовольствием. Если бы учил из-под палки, вряд ли у меня бы что-то получилось.



Как волейболист Саммельвуо превращался в тренера? В последние два года карьеры я начал сильно интересоваться этой работой, но к тому, что стану вдруг тренером сборной Финляндии в 36 лет, я всё же не был готов. Всё случилось очень быстро и неожиданно. Перестраиваться было очень трудно. Пришлось ведь менять отношения с людьми, с которыми ещё недавно вместе играл. Раньше они были моими товарищами, а теперь мне предстояло применять жёсткие решения к некоторым из них. Это сложно, но другого выбора не было. Став тренером, я потерял нескольких друзей, но обрёл новых, построил другие отношения. Первые полгода я тренировал так, как тренировали меня, и только через полгода стал выстраивать собственную концепцию.



Я не стремлюсь бить кулаком по столу. Важнее быть авторитетом для игроков. Все игроки разные, но мне как тренеру необходимо, чтобы они находились на одной волне. Для этого нужно время. Когда игроки собрались и только начали тренироваться — это ещё не команда. Мы становимся командой через трудности, переживания, поражения, радости и победы. Без этого нельзя сплотить группу спортсменов.



Важно быть честным с игроками и самим собой, а также смело принимать правильные для команды решения, даже если они трудные. Я стараюсь выстраивать такие эмоциональные связи с игроками, чтобы все они давали команде лучшее. Убеждаю их: флаг и герб, за которые ты бьёшься, важнее фамилии, которая у тебя на спине», — цитирует Саммельвуо VTBRussia.

Сборная России под руководством Саммельвуо выиграла Лигу наций.

Источник: Туомас Саммельвуо возглавит питерский «Зенит»