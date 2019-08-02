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Волейболисты «Локомотива» приступили к тренировкам в Новосибирске

Волейболисты «Локомотива» приступили к тренировкам в Новосибирске
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Волейболисты новосибирского «Локомотива» приступили к подготовке к сезону, сообщает официальный сайт клуба.

«Подопечные Пламена Константинова, тренируются на клубной базе и стадионе „Электрон“, выполняя большой объём работы и занимаясь общефизической подготовкой к новому сезону. Занятия проходят один-два раза в день, они включают в себя тренажёрный зал, бассейн, беговые упражнения, работу с мячом», — говорится в сообщении.

Фото с тренировки доступны в «инстаграме» новосибирского «Локомотива».

В Новосибирске команда будет находиться до 13 августа, после чего отправится на учебно-тренировочный сбор в Болгарию, который продлится до 2 сентября.

Подготовку к сезону «Локомотив» начал в следующем составе: Александр Ткачёв, Сергей Савин, Алексей Родичев, Константин Бакун, Павел Захаров, Артём Ермаков, Павел Круглов, Дмитрий Щербинин, Максим Куликов.

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