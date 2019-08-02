В FIVB объяснили, почему Белгород остался без чемпионата мира по волейболу

В пресс-службе Международной федерации волейбола (FIVB) ответили на вопрос, почему Белгород остался без чемпионата мира. После тщательного анализа трёх оставшихся городов-кандидатов право на проведение матчей мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года получили Кемерово и Ярославль.

В мае были объявлены 8 из 10 российских городов, которые примут матчи турнира: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Выбор двух оставшихся вызвал недовольство в Белгороде, подготовившем несколько олимпийских чемпионов.

«Процесс отбора оставшихся двух городов-хозяев контролировался различными официальными заинтересованными сторонами мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Эти партнёры провели инспекционные визиты в три отличных города-кандидата, и после тщательного анализа всех трёх кандидатов по ключевым техническим критериям Кемерово и Ярославль были выбраны в качестве последних двух принимающих городов. В настоящее время FIVB сосредоточена на работе с российским оргкомитетом и всеми 10 городами-хозяевами для обеспечения мероприятия мирового класса в 2022 году», — цитирует пресс-службу FIVB РИА «Новости».