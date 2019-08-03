Волейболистка сборной России Воронкова: выиграем Олимпиаду — покрашусь в синий!

Доигровщица сборной России и калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова отметила, что в случае победы национальной команды на Олимпиаде в Токио готова кардинально сменить имидж.

В стартовом матче отбора ОИ-2020 российские волейболистки нанесли поражение Мексике со счётом 25:13, 25:8, 26:24.

«Реально ли помогает смена имиджа? Да, отбрасывается какой-то негатив. Лично для меня смена причёски – отличный способ обнулиться. Я всегда так делала. Подстригалась, красилась — какой уж только ни была. Разве что рыжий осталось попробовать.

Очень много вопросов мне уже задавали на тему причёски. Всем почему-то интересно. Может, тогда ещё какую-то интригу придумать? Если выиграем Олимпиаду – покрашусь в синий!" – цитирует Воронкову «Спорт-экспресс».

Сегодня, 3 августа, сборная России в квалификации Олимпийских игр встретится с командой Канады.