Волейболистка сборной России Воронкова: выиграем Олимпиаду — покрашусь в синий!

Доигровщица сборной России и калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова отметила, что в случае победы национальной команды на Олимпиаде в Токио готова кардинально сменить имидж.
В стартовом матче отбора ОИ-2020 российские волейболистки нанесли поражение Мексике со счётом 25:13, 25:8, 26:24.
«Реально ли помогает смена имиджа? Да, отбрасывается какой-то негатив. Лично для меня смена причёски – отличный способ обнулиться. Я всегда так делала. Подстригалась, красилась — какой уж только ни была. Разве что рыжий осталось попробовать.
Очень много вопросов мне уже задавали на тему причёски. Всем почему-то интересно. Может, тогда ещё какую-то интригу придумать? Если выиграем Олимпиаду – покрашусь в синий!" – цитирует Воронкову «Спорт-экспресс».
Сегодня, 3 августа, сборная России в квалификации Олимпийских игр встретится с командой Канады.
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