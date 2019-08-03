Президент ВФВ: контракт Саммельвуо с питерским «Зенитом» ещё не подписан

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко не стал отрицать, что главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо ведёт переговоры с санкт-петербургским «Зенитом».

«Знаю, что петербургский „Зенит“ ведёт переговоры с Туомасом, но вот чем они закончатся, я не в курсе. Мы находимся в контакте с тренером и „Зенитом“, контролируем эту ситуацию. Насколько я знаю, контракт ещё не подписан», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Саммельвуо с 2016 года возглавляет «Кузбасс», который в сезоне-2018/19 привёл к чемпионству. 43-летний финский специалист имеет действующий контракт с кемеровским клубом.

Саммельвуо ранее возглавлял сборную Финляндии, а с 2019 года стал главным тренером сборной России. Национальная команда под руководством финского наставника стала победителем Лиги наций — 2019.

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