Президент ВФВ: контракт Саммельвуо с питерским «Зенитом» ещё не подписан

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко не стал отрицать, что главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо ведёт переговоры с санкт-петербургским «Зенитом».
«Знаю, что петербургский „Зенит“ ведёт переговоры с Туомасом, но вот чем они закончатся, я не в курсе. Мы находимся в контакте с тренером и „Зенитом“, контролируем эту ситуацию. Насколько я знаю, контракт ещё не подписан», — приводит слова Шевченко ТАСС.
Саммельвуо с 2016 года возглавляет «Кузбасс», который в сезоне-2018/19 привёл к чемпионству. 43-летний финский специалист имеет действующий контракт с кемеровским клубом.
Саммельвуо ранее возглавлял сборную Финляндии, а с 2019 года стал главным тренером сборной России. Национальная команда под руководством финского наставника стала победителем Лиги наций — 2019.
- 3 августа 2019
-
20:10
-
18:38
-
14:52
-
13:29
-
11:12
-
10:52
-
10:30
- 2 августа 2019
-
22:55
-
22:49
-
21:30
-
19:56
-
19:33
-
19:17
-
16:18
-
16:10
-
16:05
-
15:57
-
15:02
-
14:20
-
13:29
-
13:07
-
12:25
-
11:35
-
11:15
-
10:18
-
10:09
-
10:02
-
09:43
-
09:24
-
09:16
-
08:43
-
08:36
-
08:31
- 1 августа 2019
-
22:04
-
20:22