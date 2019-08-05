Президент ВФВ: российские волейболистки должны резко усилить игру к Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко прокомментировал победу женской сборной России в матче олимпийской квалификации с командой Южной Кореи (3:2) и завоевание путёвки на Игры-2020 в Токио.

«Первые два сета сборная России играла в несвойственной для себя манере. Видимо, сказывалось серьёзное напряжение. Но в итоге переломили игру. В концовке матча было уже понятно, что мы превосходим Корею по многим показателям. Когда ты за год до турнира уже отобрался на Олимпиаду, это огромный плюс для команды в психологическом плане. Да, проблемы в игре у нас есть. Надо грамотно разобраться с ними. Мы должны резко усилить свою игру к Олимпиаде», — приводит слова Шевченко пресс-служба калининградского «Локомотива».