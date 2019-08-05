Старцева: так и выигрываются матчи, только через такие переломные моменты

Капитан женской сборной России по волейболу, связующая Евгения Старцева, прокомментировала победу женской сборной России в матче олимпийской квалификации с командой Южной Кореи (3:2) и завоевание путёвки на Игры-2020 в Токио.

«Это была не лучшая наша игра, но мы проявили характер. В концовке третьей партии при счёте 18:22 мы сделали пару блоков в переломный момент. Это и изменило ход партии. В пятом сете мы два раза отлично отзащищались. Те девочки, которые подняли эти мячи в защите — просто бойцы! Так и выигрываются матчи, только через такие переломные моменты.

Болельщики нам очень помогли, это была сумасшедшая поддержка. Было очень круто!

Об Олимпиаде в Японии давно думаем. Кажется, что она близко. Но у нас есть и другие соревнования — чемпионат Европы, Кубок мира. Там надо хорошо выступить!» — приводит слова Старцевой пресс-служба калининградского «Локомотива».