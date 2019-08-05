Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Президент ВФВ: надеюсь, что волейболисты повторят успех девушек в отборе на ОИ

Президент ВФВ: надеюсь, что волейболисты повторят успех девушек в отборе на ОИ
Волейбол / Сборная России 0

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко рассказал, как Калининград справился с организацией турнира мировой олимпийской квалификации. По итогам соревнований женская сборная России, выиграв все три матча, получила путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

«Калининград справился на пять с плюсом. Полные трибуны, весь город три дня буквально жил волейболом. Нам очень нравятся местные болельщики, площадка и отношение спортивного руководства к проведению мероприятий. Калининград традиционно является одним из самых волейбольных регионов страны, так что мужская и женская сборные России обязательно заглянут туда вновь.

Смогут ли мужчины повторить успех девушек? Очень на это надеюсь. Ребята много работали, чтобы подойти к этим играм в максимальной боевой готовности», — приводит слова Шевченко пресс-служба ОКР.

9-11 августа в Санкт-Петербурге мужская сборная России в олимпийской квалификации сыграет с командами Ирана, Кубы и Мексики.

Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020, одолев кореянок
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент