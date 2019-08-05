Президент ВФВ: надеюсь, что волейболисты повторят успех девушек в отборе на ОИ

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко рассказал, как Калининград справился с организацией турнира мировой олимпийской квалификации. По итогам соревнований женская сборная России, выиграв все три матча, получила путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
«Калининград справился на пять с плюсом. Полные трибуны, весь город три дня буквально жил волейболом. Нам очень нравятся местные болельщики, площадка и отношение спортивного руководства к проведению мероприятий. Калининград традиционно является одним из самых волейбольных регионов страны, так что мужская и женская сборные России обязательно заглянут туда вновь.
Смогут ли мужчины повторить успех девушек? Очень на это надеюсь. Ребята много работали, чтобы подойти к этим играм в максимальной боевой готовности», — приводит слова Шевченко пресс-служба ОКР.
9-11 августа в Санкт-Петербурге мужская сборная России в олимпийской квалификации сыграет с командами Ирана, Кубы и Мексики.
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