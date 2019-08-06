Красильников и Стояновский выиграли стартовый матч на ЧЕ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский с победы стартовали на домашнем чемпионате Европы по пляжному волейболу в Москве. В матче группы D действующие чемпионы мира в двух партиях обыграли немцев Филиппа Бергаманна и Янника Хармса со счётом 21:19, 21:18.



Следующим соперником Красильникова и Стояновского станет пара из Нидерландов Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Велде.



Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова начали турнир с поражения. В стартовом матче они уступили латвийской паре Тина Граудиня/Анастасия Кравченок — 23:21, 19:21, 13:15. Следующими их соперницами станут швейцарки Лаура Калуори и Дуня Герсон.



На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.



Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.

Россияне Лямин и Мыськив с победы начали ЧЕ по пляжному волейболу в Москве