Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Красильников и Стояновский выиграли стартовый матч на ЧЕ по пляжному волейболу

Красильников и Стояновский выиграли стартовый матч на ЧЕ по пляжному волейболу
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский с победы стартовали на домашнем чемпионате Европы по пляжному волейболу в Москве. В матче группы D действующие чемпионы мира в двух партиях обыграли немцев Филиппа Бергаманна и Янника Хармса со счётом 21:19, 21:18.

Следующим соперником Красильникова и Стояновского станет пара из Нидерландов Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Велде.

Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова начали турнир с поражения. В стартовом матче они уступили латвийской паре Тина Граудиня/Анастасия Кравченок — 23:21, 19:21, 13:15. Следующими их соперницами станут швейцарки Лаура Калуори и Дуня Герсон.

На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.

Россияне Лямин и Мыськив с победы начали ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
Российские «пляжники» Горбенко и Лихолетов проиграли стартовый матч ЧЕ в Москве
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент