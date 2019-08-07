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Чемпионы мира Красильников и Стояновский гарантировали выход из группы на ЧЕ

Чемпионы мира Красильников и Стояновский гарантировали выход из группы на ЧЕ
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Российская пара Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы в Москве. Действующие чемпионы мира обыграли голландскую пару Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Велде – 21:18, 21:18.

После этой победы Красильников и Стояновский гарантировали себе выход из группы. Следующий матч они проведут с представителями Швейцарии Адрианом Хайдрихом и Мирко Герсоном.

На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.

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