Красильников и Стояновский пробились в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

Чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали третью победу подряд на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

В третьем поединке соперникам российского дуэта — швейцарцам Адриану Хайдриху и Мирко Жерсону — было засчитано техническое поражение из-за травмы одного из спортсменов.

Соперники Красильникова и Стояновского по 1/8 финала станут известны позже.

На групповом этапе выступают по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп проходят в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоят стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу в Москве завершится 11 августа.