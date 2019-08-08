Красильников и Стояновский пробились в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу
Чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали третью победу подряд на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
В третьем поединке соперникам российского дуэта — швейцарцам Адриану Хайдриху и Мирко Жерсону — было засчитано техническое поражение из-за травмы одного из спортсменов.
Соперники Красильникова и Стояновского по 1/8 финала станут известны позже.
На групповом этапе выступают по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп проходят в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоят стыковые матчи.
Чемпионат Европы по пляжному волейболу в Москве завершится 11 августа.
«Пляжники» Горбенко и Лихолетов заняли последнее место в группе на ЧЕ
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