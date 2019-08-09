Фролова и Ганенко уступили в первом раунде плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

Россиянки Анастасия Фролова и Александра Ганенко не прошли в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве.

Российский дуэт в первом раунде проиграл Кинге Войташик и Катаржине Коциолек из Польши со счётом 26:28, 19:21.

Польские «пляжницы» в 1/8 финала турнира сыграют с другими россиянками — Марией Бочаровой и Марией Ворониной.

Ранее россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина снялись с матча первого раунда плей-офф чемпионата Европы по пляжному волейболу. Таким образом, их соотечественницы Екатерина Бирлова и Евгения Уколова без борьбы прошли в 1/8 финала, где встретятся с представительницами Италии Мартой Менегатти и Викторией Орси Тот.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу в Москве завершится 11 августа.