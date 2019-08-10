Куркаев: главное — сумели сдержать напор кубинцев в концовках

Центральный блокирующий сборной России Ильяс Куркаев прокомментировал победу в матче олимпийской квалификации с командой Кубы (3:0).

«Не каждый день играешь такой важный турнир в жизни, как олимпийская квалификация. Команда против нас была достаточно атлетичная, мощная, где-то похожая на нас.

Нам пока не хватало качества игры. Всё вместе сложилось: и в психологическом плане, и то, что соперник достойный был, и такое противостояние плотное. Главное, что сумели сдержать их напор и сократить ошибки концовках. За счёт этого добавляли и выигрывали», — сказал Куркаев.

11 августа за победу в группе Е и путёвку на Олимпийские игры в Токио сборная России сыграет с командой Ирана. Соперники одержали по две победы в предыдущих матчах олимпийской квалификации в Санкт-Петербурге.