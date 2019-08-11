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Норвежцы Мол и Сёрум — первые финалисты чемпионата Европы по пляжному волейболу

Норвежцы Мол и Сёрум — первые финалисты чемпионата Европы по пляжному волейболу
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Норвежские спортсмены Андерс Мол и Кристиан Сёрум пробились в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

В полуфинале они взяли верх над поляками Петром Кантором и Бартошом Лосяком со счётом 22:24, 21:17, 15:9. Во второй партии Кантор получил травму ноги, однако смог продолжить игру.

Во втором матче 1/2 финала россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов встретятся с представителями Австрии Мартином Эрмакорой и Морицем Пристауцем-Тельсниггом.

Финальная встреча и матч за третье место состоятся сегодня, 11 августа.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Мол и Сёрум являются действующими победителями чемпионата Европы.

Семёнов и Лешуков вышли в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Источник: «Чемпионат»

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