Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Россияне Лешуков и Семёнов пробились в финал ЧЕ по пляжному волейболу

Россияне Лешуков и Семёнов пробились в финал ЧЕ по пляжному волейболу
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семёнов сыграют в финале чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве. В полуфинале они победили Мартина Эрмакору и Морица Пристауца-Тельснигга из Австрии со счётом 21:17, 21:16.

В финале Семёнов и Лешуков сразятся с норвержцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.

Финальная встреча состоится сегодня, 11 августа. Напомним, Мол и Сёрум являются действующими победителями чемпионата Европы.

В групповом этапе ЧЕ по пляжному волейболу приняли участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Москва, Россия
Мужчины. 1/2 финала

Константин Семёнов/Илья Лешуков (Россия) — Мартин Эрмакора/Мориц Пристауц-Тельснигг (Австрия) – 21:17, 21:16.

Норвежцы Мол и Сёрум — первые финалисты чемпионата Европы по пляжному волейболу
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент