Россияне Лешуков и Семёнов пробились в финал ЧЕ по пляжному волейболу

Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семёнов сыграют в финале чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве. В полуфинале они победили Мартина Эрмакору и Морица Пристауца-Тельснигга из Австрии со счётом 21:17, 21:16.

В финале Семёнов и Лешуков сразятся с норвержцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.

Финальная встреча состоится сегодня, 11 августа. Напомним, Мол и Сёрум являются действующими победителями чемпионата Европы.



В групповом этапе ЧЕ по пляжному волейболу приняли участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Москва, Россия

Мужчины. 1/2 финала

Константин Семёнов/Илья Лешуков (Россия) — Мартин Эрмакора/Мориц Пристауц-Тельснигг (Австрия) – 21:17, 21:16.