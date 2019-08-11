Россияне Лешуков и Семёнов пробились в финал ЧЕ по пляжному волейболу

Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семёнов сыграют в финале чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве. В полуфинале они победили Мартина Эрмакору и Морица Пристауца-Тельснигга из Австрии со счётом 21:17, 21:16.
В финале Семёнов и Лешуков сразятся с норвержцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.
Финальная встреча состоится сегодня, 11 августа. Напомним, Мол и Сёрум являются действующими победителями чемпионата Европы.
В групповом этапе ЧЕ по пляжному волейболу приняли участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Москва, Россия
Мужчины. 1/2 финала
Константин Семёнов/Илья Лешуков (Россия) — Мартин Эрмакора/Мориц Пристауц-Тельснигг (Австрия) – 21:17, 21:16.
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