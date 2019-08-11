Семёнов: спасибо болельщикам, которые до конца верили и поддерживали

Россиянин Константин Семёнов прокомментировал поражение в финальном матче домашнего чемпионата Европы по пляжному волейболу с норвежцами — 0:2 (12:21, 18:21).

«В первом сете норвежцы нас по всем статьям переиграли: и на приёме, и на подаче, и на блоке. В этом аспекте они вообще сейчас близки к эталону. Во второй партии мы нашли рычаги для сопротивления, держали съём, но забирать брейковые очки было нечем. Вроде и тактику тщательно прорабатывали, и разбирали матчи, где они проигрывали. В этот раз по счёту уже было лучше, чем в нашей предыдущей встрече, но результат всё равно отрицательный. Конечно, есть расстройство, но в то же время мы рады, что удалось завоевать серебро.



Большое спасибо болельщикам, которые до конца в нас верили и поддерживали. Некоторые вообще в первый раз увидели пляжный волейбол вживую. Думаю, это здорово для развития нашего вида спорта. Надо чтобы молодёжь играла и добивалась высот. Вон, посмотрите на норвежцев. Не так давно начали играть, но не боятся никаких имён и быстро заработали себе громкие имена», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов стали серебряными призёрами чемпионата Европы. Титул защитили норвежцы Андерс Мол/Кристиан Сёрум.