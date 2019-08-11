Кобзарь — о выходе на ОИ-2020: болельщики верили в победу, и мы их не подвели
Капитан сборной России по волейболу, связующий Игорь Кобзарь, прокомментировал победу в матче олимпийской квалификации с Ираном (3:0), принесшую национальной команде путёвку на Олимпийские игры – 2020 в Токио.
«Мы довольны, счастливы, что удалось выполнить задачу. Спасибо Федерации, что взяли домашний этап квалификации, спасибо болельщикам, которые пришли и поддерживали нас. Они верили в победу, и мы их не подвели. Самое большое напряжение было от того, что в каждой игре мы были фаворитами и не имели права на ошибку, но с этим уже научились справляться, поэтому всё сложилось, как мы хотели», — сказал Кобзарь.
Всего в Играх примут участие 12 команд. Олимпийский турнир по волейболу пройдёт в Токио с 25 июля по 9 августа.
Российские волейболисты завоевали путёвку на Олимпиаду-2020, обыграв Иран
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