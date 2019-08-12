Мусэрский: не причисляю себя к опытным и статусным. Спорт – это настоящее

Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский, выступающий за японскую команду «Сантори Санбердз» из Осаки, не знает, придут ли одноклубники болеть за российскую команду на Олимпийских играх в Токио.
«Мне самому интересно!
Цель выполнена, задачи выполнены. Теперь только ждём. Ждём Токио. Думаю, весь матч с Ираном был ровный и напряжённый. Все понимают, что стояло на кону. Соперник боролся, не сдавался. Мы это чувствовали. Мы также понимали, что отпускать в счёте такую команду, как Иран, нельзя ни в коем случае.
У нас не было такой проблемы – справляться с эмоциями. Все в команде – достаточно опытные игроки. Может быть, первая партия матча с Мексикой была притирочной. Мы смотрели на болельщика, а они — на нас. Дальше уже всё шло по накатанной. Дома в родных стенах у нас не было никаких проблем с эмоциями. Никому не хотелось зимой играть дополнительный раунд квалификации. Все понимали ответственность, но никакой паники, никаких переживаний я не видел.
Есть ли у олимпийских чемпионов Лондона-2012 особый статус в сборной? Лично я не причисляю себя к опытным, статусным и прочее. Спорт – это настоящее. Ты такой, какой сейчас. Опыт – это хорошо, но я не делю игроков сборной России на категории. Все заслуживают своё место, все это доказали», — приводит слова Мусэрского «Спорт день за днём».
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