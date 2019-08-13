Хтей: Россия вполне способна оказаться в призовой тройке на Олимпиаде

Победитель Олимпиады-2012 Тарас Хтей, который занимает пост спортивного директора «Белогорья», поделился мнением о составе сборной России по волейболу.

«У нас хорошие доигровщики, пасующие, два сильных диагональных, есть неплохие центральные блокирующие. Возможно, нужно усиление позиции либеро. Но впереди ещё целый сезон до Олимпиады. Может быть, кто-то в национальном первенстве себя проявит и заслужит вызов в сборную. Но в целом в команде есть нужное количество опытных игроков и молодежи, хотя последние тоже уже тёртые калачи, прошедшие через победы в Лиге наций, а кто-то даже имеет в своём активе золото чемпионата Европы. Поэтому Россия вполне способна оказаться в призовой тройке на Олимпиаде и побороться даже за более высокое место», — приводят слова Хтея «Известия».

Турнир, на котором будет разыграна олимпийская путёвка, пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Россияне сыграют с командами Мексики, Кубы и Ирана.