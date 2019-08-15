Аргентинцы повторили жест Бузато. Международная федерация ждёт объяснений

Мужская сборная Аргентины по волейболу обвинена Международной федерацией волейбола (FIVB) в неуместном поведении и нетерпимом отношении к культуре других стран из-за того, что несколько игроков жестом сделали «косые глаза» на итоговой фотографии после победы над Китаем на олимпийском квалификационном турнире. Благодаря победе над хозяевами в Нинбо со счётом 3:2, аргентинцы получили путёвку на Игры-2020 в Токио.
FIVB ждёт объяснений от Аргентинской федерации волейбола и намерена добиться от всех членов мирового волейбольного сообщества уважительного отношения друг к другу, сообщает Inside the Games. На данный момент извинения через свой «Инстаграм» принёс только Факундо Конте, долгое время игравший в китайском клубе.
Ранее аналогичное разбирательство из-за того же жеста FIVB проводила в отношении тренера женской сборной России Серджио Бузато, который эмоционально отпраздновал победу над сборной Южной Кореи (3:2) и завоевание путёвки в Токио в Калининграде.
Пока не известно, примет ли FIVB меры против аргентинской команды и Бузато.
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