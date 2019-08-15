Бирлова и Уколова выиграли 1-й матч на этапе Мирового тура по пляжному волейболу
Екатерина Бирлова и Евгения Уколова одержали победу в первом матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Россиянки в трёх партиях обыграли гречанок Панагиоте Карагкуни и Василику Арванити — 21:14, 15:21, 15:11.
Ранее в первых матчах в своих группах россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина проиграли представительницам США Келли Клас и Саре Спонсил со счётом 19:21, 16:21, а Дарья Рудых и Ксения Дабижа уступили американкам Келли Ларсен и Эмили Стокман — 15:21, 8:21.
Напомним, участники основного раунда этапа Мирового тура поделены на восемь групп, по четыре паре в каждой. Победители выйдут напрямую в 1/8 финала соревнований. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала.
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