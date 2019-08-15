«Пляжники» Красильников и Стояновский стартовали с победы на этапе Мирового тура
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский выиграли первый матч на этапе Мирового тура по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве.
Красильников и Стояновский в группе А обыграли представителей Турции Селчук Секерджи и Сафу Урлу со счётом 21:15, 21:12. Напомним, Вячеслав и Олег являются действующими чемпионами мира.
В группе Н российский дуэт Константин Семёнов/Илья Лешуков взял верх над украинцами Сергеем Поповым и Ярославом Гордеевым — 30:28, 21:16.
Участники турнира разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала.
Соревнования завершатся 18 августа. Призовой фонд составляет $ 300 тыс.
Бирлова и Уколова выиграли 1-й матч на этапе Мирового тура по пляжному волейболу
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