Хтей: на ЧЕ у России собран сбитый состав, куда входят лучшие игроки

Чемпион Олимпиады-2012 Тарас Хтей прокомментировал состав сборной России на чемпионате Европы по волейболу, который пройдёт с 12 по 29 сентября 2019 года во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
«У нас собран сбитый и рациональный состав, в который входят лучшие на данный момент игроки. Бутько и Михайлов — прекрасная связка, не первый год действующая в казанском «Зените». Кобзарь и Полетаев отлично наиграны между собой в кемеровском «Кузбассе». Что касается доигровщиков, то по Клюке, Волкову и Семышеву вопросов нет. Единственный, по кому они есть, — это Карпухов, но он достаточно опытный игрок, поэтому надеюсь, что пользу принесёт. Наши центральные блокирующие также все достойны находиться в главной команде страны.
Андреева грамотно подключили к сборной, притом что Голубев в этом сезоне зарекомендовал себя как достаточно ровный игрок. Теперь интересно будет посмотреть Евгения на этом уровне. Я возлагаю на него надежды на нынешнем Евро, поскольку до Олимпиады остается всего год. Это перспективный игрок, но у него почти нет опыта выступлений за сборную. Туомас хотел проверить его в Лиге наций, вызвал в команду в начале сезона. Но Андреев получил травму, и мы не смогли как следует посмотреть парня на площадке. Надеюсь, что сейчас на чемпионате Европы тренер покажет его миру, даст игровое время и шанс зарекомендовать себя. Времени до Олимпиады в Токио мало, а позицию либеро надо усиливать. Так что Андрееву важно получить опыт на чемпионате Европы и Кубке мира", — приводят слова Хтея «Известия».
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