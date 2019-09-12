Хтей: России обязательно нужно бороться за золото чемпионата Европы

Чемпион Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России Тарас Хтей поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы, который состоится с 12 по 29 сентября 2019 года на территории Франции, Словении, Бельгии и Нидерландов.

«России обязательно нужно и можно бороться за золото. Конечно, команда Польши — яркий претендент на победу. С приходом Леона она способна остановить любого соперника. Всегда есть команда, в матче с которой малейшее расслабление может плохо закончиться. Мы не раз это проходили, поэтому не надо наступать на те же грабли. Сборные уровня Польши, Сербии, Италии и Франции легко могут наказать за малейшую ошибку. Так что надо держать максимальный уровень концентрации и организации, которые были показаны в Лиге наций и Олимпийском отборе. При этом у нас слабая группа. Надеюсь, это не сыграет с Россией злую шутку. Главное, на групповом этапе не расслабиться. Иначе потом в плей-офф можно пожалеть об этом», — приводят слова Хтея «Известия».



Сборная России выигрывала чемпионат Европы в 2013 и 2017 годах.