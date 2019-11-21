Бузато рассказал, что поможет ему в работе с волейболистками сборной России

Новый наставник женской сборной России по волейболу Серджо Бузато выразил мнение, что на этой должности ему пригодится олимпийский опыт.
«Я уже принимал участие в Олимпийских играх, был помощником главного тренера. Но это не так важно, я не вижу разницы. Важно, что главный тренер не может функционировать без своей команды. Поэтому нам необходимо работать командно, а олимпийский опыт мне непременно пригодится», — приводит слова Бузато ТАСС.
Контракт с Бузато рассчитан до завершения Олимпийских игр в Токио.
Впервые Бузато вошёл в тренерский штаб мужской сборной России в 1999 году. Он покинул его после Олимпиады 2000 года в Сиднее. Вторыми Играми для специалиста стали соревнования в Лондоне 2012 года. Тогда российская команда завоевала золотые награды.
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