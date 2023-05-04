Тренер «Локомотива»: всё решают мелочи, и вылезают они в самый ненужный момент

Главный тренер калининградского «Локомотива» Константин Сиденко прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» во втором матче финальной серии чемпионата России.

Встреча в столице завершилась со счётом 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:23) в пользу «Динамо», которое увеличило преимущество в серии до трёх побед – 2-0. В ходе четвёртой партии «Локомотив» был очень близок к тому, чтобы сравнять счёт и решить судьбу встречи на тай-брейке.

«Так оно и есть и никогда не поменяется — при равных командах всё решают мелочи. И вот эти мелочи у нас постоянно вылезают в самый ненужный момент. Когда можно преобразовать мяч, он у нас просто падает и проигрывается игра. Только мелочи.

И второе, пока игроки будут ковыряться в себе, не тренер их будет душить, а игроки сами себя будут закапывать, так оно и будет получаться», — сказал Сиденко после матча.

Третий матч серии до трёх побед состоится в Калининграде в понедельник, 8 мая.