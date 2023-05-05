Владимир Алекно: могу подумать о продолжении тренерской карьеры. Открыт к предложениям

Заслуженный тренер России по волейболу Владимир Алекно заявил, что готов продолжить профессиональную карьеру.
«Предложения по тренерской работе были, но не расскажу от кого именно. Это уже в прошлом, не актуально даже говорить. Здоровье восстановил, здоров как бык! Есть вопрос – где и как работать? Но уже начал задумываться, скажем так. Если раньше не хотел даже думать об этом, то сейчас могу подумать. Я открыт к предложениям», — приводит слова Алекно «Татар-информ».
Напомним, Алекно возглавлял сборную России с 2007 по 2008 год, с 2011 по 2012 год, с 2015 по 2016 год. Национальная команда под руководством специалиста выиграла Олимпийские игры 2012 года, стала бронзовым призёром Олимпиады 2008 года, а также завоевала серебряные медали чемпионата Европы и золото Кубка мира. Последним местом работы Алекно была сборная Ирана, которую он покинул в 2021 году.
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