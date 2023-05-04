«Я не расист». Скандальный тренер возвращается в волейбол после года дисквалификации

Наверное, главный скандал в российском волейболе последних лет: тренер калининградского «Локомотива» в финальной серии за золото чемпионата России – 2022/2023 в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Старт» позволил себе больше, чем следует.

Громкий скандал прошлого сезона

Андрей Воронков, давая наставление волейболистке своей команды во время тайм-аута, произнёс фразу «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Из обращения коуча «Локо» доподлинно неизвестно, кого он имел в виду. Но важно, что он точно понимал, что говорит, потому что, начав фразу, осёкся, вышел, как ему показалось, из зоны слышимости навесного микрофона и там её закончил. К тому же Воронков сказал эти слова аккурат после того, как Валерия Зайцева пошла блокировать темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки» Айламу Монтальво и ошиблась.

Скандальный момент практически сразу после матча был выложен в социальные сети. Болельщики екатеринбургского клуба тут же возмутились услышанным словам, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток своей команды.

Айлама Монтальво Фото: uralochka-vc.com

В ВФВ не стали игнорировать момент и пообещали тут же разобрать инцидент, в отличие от главного тренера и руководства клуба, которые оставались в молчании всё это время – даже до и после вынесения «приговора»: отстранить опытного тренера на два года от любой деятельности, связанной с российским волейболом. Тогда ни Воронков, ни «Локомотив» перед Айламой и «Уралочкой» толком не извинились. На сайте клуба появилось странное заявление, в сетях они праздновали победу и чемпионский кубок.

Возвращение после извинений

Но накануне генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко объявил, что второй год отстранения Воронкова был признан условным. Организация смягчила дисквалификацию тренера. «С 19 мая он сможет работать. В случае какого-либо нарушения срок безусловной дисквалификации будет возобновлён».

К такому решению побудили официальные извинения тренера. Слова раскаяния прозвучали в эфире «Матч ТВ».

«В публичное пространство вышла информация о смене моей реальной дисквалификации на условную, и я хотел бы пояснить текущую ситуацию.

Действительно, президиум ВФВ, выслушав меня, пошёл навстречу и смягчил наказание. Как я и говорил год назад в интервью Regnum, которое, к сожалению, не было замечено, я сожалею, у меня не было никаких намерений обидеть кого‑либо.

Хочу заверить, что искренне сожалею относительно того, что моя фраза, произнесённая в личной беседе с игроком команды, тренером которой я являлся на момент чемпионата, в очень сложном для нас игровом моменте в финальном матче чемпионата России, была воспринята как оскорбление и демонстрация неуважения к игроку соперника.

Я не расист. У меня не было никаких намерений обидеть кого‑либо из волейболисток соперника. Поэтому я хотел бы ещё раз принести публичные извинения Айламе Монтальво.

Я за свою долгую карьеру спортсмена и тренера много раз работал с иностранными игроками, и всегда наши отношения базировались на взаимном доверии и уважении.

Я люблю волейбол, я живу им, и я уверен, что смогу принести много пользы на благо отечественного волейбола».

Андрей Воронков на посту тренера «Локомотива» Фото: vc-lokomotiv.ru

В федерацию также обратились общественники и руководство клуба из Калининграда – в общем, всё улажено. Но услышит ли эти слова Монтальво? И есть ли ей уже до этого дело? Скорее всего, нет. Ведь после окончания финальной серии и поражения в пяти матчах она объявила, что покидает «Уралочку» и Россию. Это не последствия скандала – решение связано с окончанием контракта. Мы лишь надеемся, что последним, что запомнила Айлама о нашей стране и волейболе, были совсем не те слова.

Многие предполагали, что у тренера будут трудности в первое время с поиском работы. Но у коуча уже есть как минимум одно официальное предложение о переговорах от середняка мужской Суперлиги. «У нас несколько кандидатов на должность главного тренера, мы их рассматриваем, встреча с Воронковым ещё не состоялась. Он свободный тренер, поэтому будем рассматривать», — приводит слова президента уфимского «Урала» Валерия Багметова «РИА Новости Спорт». И думается, такое предложение будет не единственным – всё-таки специалист он классный и таких в России немного. Но история останется пятном на его репутации.