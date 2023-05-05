Алекно: грустно без прогресса — без игр сборных, клубных европейских кубков. Но сейчас так

Заслуженный тренер России по волейболу Владимир Алекно высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, а также о том, как исключение из международных турниров отразилось на российском волейболе.
«Судя по двум играм в Казани по домашнему залу, интерес к волейболу есть. Приходили и на рядовые игры, не могу сказать, что зал пустой. Люди у нас любят волейбол, это здорово. И вот больше бы раскрутить. Конечно, грустно без дальнейшего прогресса – без игр сборных, клубных европейских кубков. Но сегодня так.
Из-за ухода многих легионеров, конечно, сложно. Думаю, уровень игры первых четырёх команд плюс-минус остался таким же. Там сильные легионеры играют? Многих нет, но кто там в «Зените» питерском или «Локомотиве» и «Динамо» нужен из легионеров кроме тех, кто есть? А остальные, наверное, просели, потому что было довольно много рядовых игр.
В обозримом будущем Россия может вернуться в мировой спорт. У всего есть конец. Только не говори сейчас, как у зебры. Ведь у неё полоса белая, чёрная, белая, чёрная, а в конце ж… (смеётся)», — приводит слова Алекно «Татар-информ».
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