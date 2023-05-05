Алекно оценил уровень игры казанского «Зенита» и «Динамо» в финальной серии Суперлиги

Заслуженный тренер России по волейболу Владимир Алекно высказался о финальной серии чемпионата России – 2022/2023 среди команд Суперлиги между казанским «Зенитом» и московским «Динамо».
«Зенит» хорошо играл, я был воочию на обеих играх. Мне показалось, что казанцы лучше готовы физически, однозначно. Макса Михайлова вижу как в молодые его годы, все остальные помогают. Очень радует Кононов, который занимает своё место. Илюха Фёдоров – либеро: вообще не вижу по нему, что впервые играет финал. Кристенсон, понятно, хорошо выполняют свою работу. Димка Волков спокойно играть вообще не умеет. Даёт свою энергию команде, и она прицепом едет за ним.
Мне не хочется говорить о «Динамо» и об их недоработках. Они хорошо играют, не зря это действующие чемпионы России. Вижу, что как-то физически проседают. Меньше жизни у них на площадке. А по тактическим и техническим моментам я не вправе никого судить.
Преимущество «Динамо» в первую очередь это домашний зал. Там тоже арена на 4-6 тысяч зрителей, прибавят себе плюс одного игрока. Всё-таки три дня паузы между матчами в Казани и Москве слишком много, команда успеет перезагрузиться. Но если «Динамо» сыграет в таком же ритме, как в Казани, то шансов у них нет. Эмоционально и физически – прибавлять москвичам обязательно», — приводит слова Алекно «Татар-информ».
Напомним, после двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу казанского «Зенита». Следующая игра состоится 7 мая в Москве. Серия длится до трёх побед, поэтому «Зенит» может стать чемпионом России уже в следующем матче. В бронзовой серии борются новосибирский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит».
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