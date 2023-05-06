Джордан Ларсон вернётся в сборную США по волейболу

Самый ценный игрок Олимпиады в Токио Джордан Ларсон вернётся в женскую сборную США впервые после Игр-2020, сообщает ESPN. Американка сейчас выступает за итальянский клуб «Веро Воллей» из Монцы, а до этого несколько лет играла за китайский «Шанхай».

Главный тренер сборной США Карч Кирали подтвердил, что Ларсон готовится вместе с командой к финальному турниру Лиги наций, которая стартует 30 мая. После Олимпиады в Токио волейболистка уходила из сборной, чтобы сосредоточиться на создании семьи.

«Я бы не хотела ничего, кроме семьи. К сожалению, у бога другие планы. Меня благословили делать то, что я люблю в течение очень долгого времени, и я до сих пор испытываю к этому страсть», — написала 36-летняя американка несколько дней назад в своём «твиттере».

Ларсон принимала участие в трёх Олимпийских играх, завоевав вместе со сборной США по одной медали каждого достоинства. С 2009 по 2014 годы она играла в чемпионате России за казанское «Динамо».