Джордан Ларсон вернётся в сборную США по волейболу

Самый ценный игрок Олимпиады в Токио Джордан Ларсон вернётся в женскую сборную США впервые после Игр-2020, сообщает ESPN. Американка сейчас выступает за итальянский клуб «Веро Воллей» из Монцы, а до этого несколько лет играла за китайский «Шанхай».
Главный тренер сборной США Карч Кирали подтвердил, что Ларсон готовится вместе с командой к финальному турниру Лиги наций, которая стартует 30 мая. После Олимпиады в Токио волейболистка уходила из сборной, чтобы сосредоточиться на создании семьи.
«Я бы не хотела ничего, кроме семьи. К сожалению, у бога другие планы. Меня благословили делать то, что я люблю в течение очень долгого времени, и я до сих пор испытываю к этому страсть», — написала 36-летняя американка несколько дней назад в своём «твиттере».
Ларсон принимала участие в трёх Олимпийских играх, завоевав вместе со сборной США по одной медали каждого достоинства. С 2009 по 2014 годы она играла в чемпионате России за казанское «Динамо».
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