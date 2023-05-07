Тренер «Динамо» Брянский: наша невнятная игра в Казани вселила в соперника уверенность

Главный тренер волейбольного «Динамо» Константин Брянский высказался после поражения команды в третьем матче финальной серии плей-офф с казанским «Зенитом» (2:3).После сегодняшней игры итоговый счёт в «золотой» серии до трёх побед стал 3-0 в пользу команды из Казани, которая в 11-й раз в своей истории стала обладательницей титула чемпионов России.
«От результата конкретного матча нет никакого разочарования. Мы оставили себя на площадке без остатка. Команда «билась в кровь», мы потеряли по ходу матча нашего капитана Павла Панкова, его заменил Чеславс Свентицкис. Ребята поддержали его, мы претендовали на победу до самого конца встречи. Конкретно в третьем матче нам где-то не хватило удачи.
Если говорить про серию, то невнятные матчи с нашей стороны в Казани вселили в соперника определённую уверенность. Сейчас нет смысла рассказывать о причинах неудачных первых двух встреч, искать какое-то «алиби». Ни болельщики, ни журналисты не знают, с какими травмами и проблемами сталкивается команда. Могу сказать одно – я горжусь парнями. Они вышли и делали свою работу. Мы оставили здесь всё», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».
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