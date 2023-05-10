«Оставили сердце на площадке». Капитан «Локомотива» — о завоевании бронзовых медалей ЧР

Капитан новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Павел Круглов прокомментировал завоевание бронзовых медалей чемпионата России среди команд Суперлиги.

«Было много трудностей, операций. Приходилось буквально переступать через себя, чтобы выходить на площадку. Медицинский штаб работал в круглосуточном режиме. Но мы вытерпели, перенесли. Но благодаря нашим травмам молодые игроки получили шанс проявить себя. Илья Казаченков ворвался буквально в список лучших бомбардиров: получил приглашение в сборную. Использовал свой шанс. До этого сезона, наверное, и вы, и я не знали, кто такой Омар Курбанов – как он может играть. Но теперь все его знают: кто такой Омар и как он может играть. К концу сезона все здоровы, оставили сердце на площадке. Весь сезон мы менялись, помогали друг другу. И это взаимозаменяемость, наша поддержка друг другу помогла сегодня нам победить», — сказал Круглов в эфире «Матч ТВ».