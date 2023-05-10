Казаченков — о бронзовых медалях «Локо»: рады, что закончился этот тяжёлый и долгий сезон
Поделиться
Диагональный новосибирского «Локомотива» Илья Казаченков прокомментировал завоевание командой бронзовых медалей в чемпионата России среди команд Суперлиги.
«Очень рады, что закончился этот тяжёлый и долгий сезон – тогда в августе играли Спартакиаду, только сейчас, в мае, закончили. Много же травм было по ходу сезона, но рад, что смогли перебороть себя. Но усталость берет своё – не до улыбок. Хотели закончить серию перед нашими болельщиками. Между собой обсуждали, что на домашней арене мы так ничего не выиграли: никаких медалей, чего-то значимого. Чтобы перед болельщиками не было стыдно после игры, надо было отдаться полностью», — сказал Казаченков.
Новосибирский клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России в третий раз в истории.
Комментарии
- 10 мая 2023
-
21:08
-
20:53
-
18:19
-
17:31
-
17:20
-
14:28
-
14:17
-
13:34
-
13:17
-
09:00
- 8 мая 2023
-
19:58
-
18:52
-
17:40
-
17:32
-
10:00
- 7 мая 2023
-
23:55
-
22:32
-
21:12
-
21:07
-
20:52
-
20:34
-
20:13
-
19:51
-
09:00
- 6 мая 2023
-
04:53
- 5 мая 2023
-
12:35
-
12:22
-
11:58
- 4 мая 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:45
-
21:28
-
20:22
-
19:43
-
11:44
Партнерский контент