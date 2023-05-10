Казаченков — о бронзовых медалях «Локо»: рады, что закончился этот тяжёлый и долгий сезон

Диагональный новосибирского «Локомотива» Илья Казаченков прокомментировал завоевание командой бронзовых медалей в чемпионата России среди команд Суперлиги.

«Очень рады, что закончился этот тяжёлый и долгий сезон – тогда в августе играли Спартакиаду, только сейчас, в мае, закончили. Много же травм было по ходу сезона, но рад, что смогли перебороть себя. Но усталость берет своё – не до улыбок. Хотели закончить серию перед нашими болельщиками. Между собой обсуждали, что на домашней арене мы так ничего не выиграли: никаких медалей, чего-то значимого. Чтобы перед болельщиками не было стыдно после игры, надо было отдаться полностью», — сказал Казаченков.

Новосибирский клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России в третий раз в истории.