Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Казаченков — о бронзовых медалях «Локо»: рады, что закончился этот тяжёлый и долгий сезон

Казаченков — о бронзовых медалях «Локо»: рады, что закончился этот тяжёлый и долгий сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Диагональный новосибирского «Локомотива» Илья Казаченков прокомментировал завоевание командой бронзовых медалей в чемпионата России среди команд Суперлиги.

«Очень рады, что закончился этот тяжёлый и долгий сезон – тогда в августе играли Спартакиаду, только сейчас, в мае, закончили. Много же травм было по ходу сезона, но рад, что смогли перебороть себя. Но усталость берет своё – не до улыбок. Хотели закончить серию перед нашими болельщиками. Между собой обсуждали, что на домашней арене мы так ничего не выиграли: никаких медалей, чего-то значимого. Чтобы перед болельщиками не было стыдно после игры, надо было отдаться полностью», — сказал Казаченков.

Новосибирский клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России в третий раз в истории.

Материалы по теме
«Они тебе партию подарили». «Локомотив» выстрадал бронзу, несмотря на грубые ляпы судей
«Они тебе партию подарили». «Локомотив» выстрадал бронзу, несмотря на грубые ляпы судей
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023