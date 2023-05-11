Екатерина Гамова объяснила, почему волейболистки «Динамо» обыграли «Локомотив» в финале ЧР

Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская волейболистка Екатерина Гамова объяснила, почему московское «Динамо» в финале чемпионата России обыграло калининградский «Локомотив».

Из четырёх матчей финальной серии «Локомотив» одолел «Динамо» только в одной. Столичные волейболистки в восьмой раз завоевали золотые медали чемпионата России.

«Главная составляющая этого чемпионства — это слаженная работа команды, хорошо подобранный состав игроков, то, что многие игроки играют вместе уже много лет, знают друг друга очень хорошо, – это добавляет уверенности на площадке. Мне бросилось в глаза, что калининградский «Локомотив» зависит от всех игроков команды. Если один игрок на площадке выпадает, то начинаются проблемы. В «Динамо» другая история, здесь все взаимозаменяемые, и если кто-то выпадает, не получается, например, в атаке, то есть сильные игроки, которые берут на себя эту нагрузку и хорошо справляются с игрой. Мог ли «Локомотив» сыграть чуть лучше? Да, мог. Могли ли зацепить хотя бы одну игру в Москве? Да, могли, но не получилось, потому что как только один игрок выпадает – проблемы у всей команды. В какой-то момент не хватило опыта, потому что на стороне Москвы опыт преобладал в этой серии. «Локомотив» — молодцы, хотелось им выиграть чемпионство, безусловно, но «Динамо» в этот раз смотрелось более органично, более хорошо», — сказа Гамова в эфире радио «Движение».