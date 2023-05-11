Екатерина Гамова объяснила, почему волейболистки «Динамо» обыграли «Локомотив» в финале ЧР

Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская волейболистка Екатерина Гамова объяснила, почему московское «Динамо» в финале чемпионата России обыграло калининградский «Локомотив».
Из четырёх матчей финальной серии «Локомотив» одолел «Динамо» только в одной. Столичные волейболистки в восьмой раз завоевали золотые медали чемпионата России.
«Главная составляющая этого чемпионства — это слаженная работа команды, хорошо подобранный состав игроков, то, что многие игроки играют вместе уже много лет, знают друг друга очень хорошо, – это добавляет уверенности на площадке. Мне бросилось в глаза, что калининградский «Локомотив» зависит от всех игроков команды. Если один игрок на площадке выпадает, то начинаются проблемы. В «Динамо» другая история, здесь все взаимозаменяемые, и если кто-то выпадает, не получается, например, в атаке, то есть сильные игроки, которые берут на себя эту нагрузку и хорошо справляются с игрой. Мог ли «Локомотив» сыграть чуть лучше? Да, мог. Могли ли зацепить хотя бы одну игру в Москве? Да, могли, но не получилось, потому что как только один игрок выпадает – проблемы у всей команды. В какой-то момент не хватило опыта, потому что на стороне Москвы опыт преобладал в этой серии. «Локомотив» — молодцы, хотелось им выиграть чемпионство, безусловно, но «Динамо» в этот раз смотрелось более органично, более хорошо», — сказа Гамова в эфире радио «Движение».
- 11 мая 2023
-
18:00
-
17:38
- 10 мая 2023
-
22:27
-
22:16
-
21:45
-
21:08
-
20:53
-
18:19
-
17:31
-
17:20
-
14:28
-
14:17
-
13:34
-
13:17
-
09:00
- 8 мая 2023
-
19:58
-
18:52
-
17:40
-
17:32
-
10:00
- 7 мая 2023
-
23:55
-
22:32
-
21:12
-
21:07
-
20:52
-
20:34
-
20:13
-
19:51
-
09:00
- 6 мая 2023
-
04:53
- 5 мая 2023
-
12:35
-
12:22
-
11:58
- 4 мая 2023
-
23:33
-
23:10