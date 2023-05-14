В возрасте 29 лет скончалась диагональная сборной Бразилии по волейболу Ана Паула Борго

В четверг, 11 мая, скончалась бразильская волейболистка Ана Паула Борго. Диагональной сборной Бразилии было всего 29 лет. Причиной смерти стал рак желудка, который был обнаружен у спортсменки в сентябре 2022 года.
В Бразилии Ана Паула Борго выступала за волейбольные клубы «Сан-Каэтано», «Пинейрос», «Осаско», «Прайя Клуб» и «Флуминенсе». Затем спортсменка продолжила карьеру в Европе, где играла за турецкий клуб «Кале 1957» и итальянскую команду «Волейбол Бергамо».
В составе сборной страны диагональная выигрывала серебро в Лиге наций по волейболу в 2019 году, а также завоёвывала золото чемпионата мира по волейболу 2015 года среди женщин до 23 лет. Также Ана Паула Борго была признана лучшей диагональной на чемпионате Южной Америки по волейболу в 2014 году среди женщин до 22 лет.
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