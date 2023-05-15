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Михайлов: победа «Зенита-Казань» — не столько этого сезона, сколько нескольких лет

Михайлов: победа «Зенита-Казань» — не столько этого сезона, сколько нескольких лет
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Нападающий сборной России по волейболу и клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов прокомментировал победу своей команды в чемпионате России в сезоне-2022/2023.

«Конечно, психологически было очень важно победить и прервать эту череду неудач. Когда ты в течение 10 лет чуть ли не каждый год побеждаешь в чемпионате, а потом в последующие пять лет не выигрываешь ничего, закрадывается мысль внутри, что делаешь что-то не так. Мы каждый год с командой ставим самые высокие задачи. Если не удаётся их выполнить, безусловно, переживаем. Очень рад, что в этом году мы стали чемпионами и сломили проклятье прошлых четырёх сезонов.

Мне кажется, эта победа не столько именно этого сезона, сколько последних нескольких лет. У нас формировался новый коллектив, складывалась по-новому атмосфера в команде. Мы набивали где-то свои шишки, проигрывали. Знаете, победа никогда не бывает мимолётной. За каждым чемпионством стоит большой труд многих людей в клубе в течение продолжительного отрезка времени», — рассказал Михайлов в интервью изданию «Татар-информ».

Эта победа стала первой для «Зенита-Казань» за пять лет: в прошлый раз волейболисты этой команды становились чемпионами России в сезоне-2017/2018. Михайлов выступает за казанский клуб с 2010 года. Вместе с «Зенитом-Казань» игрок стал восьмикратным чемпионом России.

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