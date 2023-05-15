Максим Михайлов рассказал о травме пятки

Нападающий сборной России по волейболу и клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов ответил на вопрос о травме пятки, беспокоившей игрока по ходу финальной серии Суперлиги с московским «Динамо».

«На самом деле травма появилась ещё в начале сезона. Периодически возникали какие-то воспаления, но с ними удавалось оперативно справляться. На последних этапах плей-офф, к сожалению, вновь повреждение дало о себе знать. И вот на финале почувствовал прям сильный дискомфорт. Сейчас у меня проходит процесс реабилитации, ощущаю себя намного лучше, но пока травма всё ещё беспокоит. В ближайшее время серьёзно займусь своим здоровьем, попутно совмещая с отдыхом», — рассказал Михайлов в интервью изданию «Татар-информ».

Напомним, «Зенит-Казань» в финале переиграл «Динамо» в трёх матчах (3:0, 3:1, 3:2) и стал чемпионом России сезона-2022/2023. В четвертьфинале казанцы обыграли нижегородский АСК, а в полуфинале оказались сильнее новосибирского «Локомотива» — серия с железнодорожниками оказалась единственной, в ходе которой «Зенит-Казань» уступил в одном из матчей.