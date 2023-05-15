Максим Михайлов: листок бумаги с фамилиями никогда не покажет, чего стоит сборная

Олимпийский чемпион по волейболу, нападающий казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов высказался об отстранении отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Желание выступать на международной арене в составе сборной России есть всегда. Это очень престижно, все игроки стремятся попасть в национальную команду.

Да, к сожалению, мы сейчас изолированы от международных соревнований. Но я всегда говорил и буду продолжать говорить, что наша задача как спортсменов не обращать внимания на внешние обстоятельства. Мы должны честно выполнять свою работу, прилагать максимум усилий и делать всё возможное, что зависит от нас. Если постоянно думать о том, что мы лишены международных соревнований, это только будет мешать работе.

Способна ли сейчас сборная России на равных конкурировать с топовыми сборными мира? Только матчи на международном уровне смогут ответить, конкурентоспособна ли сейчас сборная России по волейболу. У нас очень сильная национальная команда по именам, у нас много перспективных молодых игроков. У нынешней сборной России есть ряд опытных волейболистов, это тоже немаловажно. На листе команда, конечно, сильная. Но насколько она может конкурировать на равных с остальными сборными, это могут показать только официальные соревнования. Листок бумаги с фамилиями никогда тебе не покажет, чего стоит сборная. Только её участие в матчах с международными сборными», — приводит слова Михайлова «Татар-информ».