Максим Михайлов: с приходом Вербова на пост главного тренера началась новая эпоха «Зенита»

Олимпийский чемпион по волейболу, нападающий казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов сравнил тренерскую работу Алексея Вербова в двух сезонах, в течение которых бывший либеро является наставником команды из столицы Татарстана.

«Я думаю, что для Алексея в этом году работа складывалась так же хорошо, как и в прошлом сезоне. Вообще не согласен с позицией тех, кто считает, что в прошлом году «Зенит-Казань» как-то провалился в чемпионате. Да, мы не выиграли чемпионство, но по ходу сезона шли очень хорошо, имели все шансы завоевать золото. Был отличный коллектив, все были заряжены на результат. Нужно понимать, что в спорте часто бывает так, что не всегда побеждаешь, даже когда сильно этого хочешь. С приходом Вербова на пост главного тренера началась новая эпоха для команды. Эти два года, мне кажется, и стали каким-то особенным толчком для клуба. Поэтому я бы не стал разделять два прошлых сезона. Тот результат, которого мы достигли сейчас, идёт в совокупности двух прошлых лет», — приводит слова Михайлова «Татар-информ».