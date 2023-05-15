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Волейболист Михайлов: у «Ак Барса» плей-офф получился одним из самых непредсказуемых в КХЛ

Волейболист Михайлов: у «Ак Барса» плей-офф получился одним из самых непредсказуемых в КХЛ
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Олимпийский чемпион по волейболу, нападающий казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов рассказал, за какие клубы других видов спорта из столицы Татарстана он болеет.

«Активно ходил на «Ак Барс», поддерживал команду. Очень люблю хоккей. На мой взгляд, этот плей-офф получился одним из самых интересных и непредсказуемых за всю историю КХЛ. Не сумел попасть, к сожалению, на финальные игры с ЦСКА, потому что они совпали с нашими матчами в плей-офф. Слежу сейчас пристально за УНИКСом, переживаю за них в финальной серии с «Локомотивом». Вживую пока не ходил на матчи, но с удовольствием смотрю игры по телевизору, читаю свежие новости о том, как у них дела.

Приятно, что Казань возвращает былые заслуги в спорте. Потому что, если помните, раньше команды из столицы Татарстана всегда боролись за самые высокие места в чемпионатах. Были даже годы, если не ошибаюсь, где Казань побеждала практически во всех видах спорта. Искренне верю, что времена постоянных побед в Казани ещё наступят, регион движется на правильному пути в этом направлении. Радует, что спорт в Татарстане постоянно развивается и в городе принимаются чуть ли не каждый год новые соревнования. Это способствует как поднятию интереса у молодёжи к спорту, так и развитию инфраструктуры в городе», — приводит слова Михайлова «Татар-информ».

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